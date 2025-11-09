◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル、不良）

１着馬にチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の優先出走権が与えられるＧ３は１５頭立てで争われ、３番人気で横山和生騎手騎乗のロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は、３着に終わった。

今年３月に昇級後、マーチＳ３着、平安Ｓ２着、エルムＳと重賞戦線で好走を続けていた。フォーエバーヤング世代の４歳牡馬として出走。直線追い込んだが、同世代の牝馬で２番人気のダブルハートボンド（坂井瑠星騎手）には届かなかった。

勝ち時計は１分４７秒５。１９年７月の名鉄杯（中京）でスマハマがマークした１分４７秒６を更新するＪＲＡレコードとなった。２着は７番人気のサイモンザナドゥ（川田将雅騎手）、３着は３番人気のロードクロンヌ（横山和生騎手）だった。

横山和生騎手（ロードクロンヌ＝３着）「休み明けのぶん、スタートがひと息でした。この位置ではまったと思ったけど、前の２頭に粘られてしまった。最後はビュッと来てくれましたが、悔しいですね」