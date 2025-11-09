すとぷりなどSTPR所属の2.5次元全5グループが、8、9日に東京・池袋で開催の「アニメイトガールズフェスティバル2025」、通称・AGF2025に初出展をして、池袋の街をジャックした。

駅前からサンシャインシティまでの街中に、20カ所以上の大型ビジョンなどの広告を掲載。街に点在するスイーツパラダイスやドコモショップ、ラウンドワン、ビックカメラ、ABC-MARTなどの店舗ともコラボレーションを実施。全グループが大きく載ったアドトラックも道路を走り、数多くのアニメやキャラクターグッズ、ゲーム、VTuberらが参加する中、ひと際目立つ存在となった。

メイン会場のサンシャインシティのALTAには、期間限定のポップアップストアもオープンして、多くのファンが押し寄せた。街中を巡るデジタルスタンプラリーも行い、ファンたちは「買いたいもの、やりたいことがいっぱい。2日間で回り切れない」と、うれしい悲鳴を上げた。

8日のサンシャインシティ噴水広場でのスペシャル・ステージに出演した「めておら- Meteorites -」のロゼは「全力で楽しめた」と満足そうに振り返った。