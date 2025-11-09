◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル、不良）

１着馬にチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の優先出走権が与えられるＧ３は１５頭立てで争われ、７番人気で川田将雅騎手騎乗のサイモンザナドゥ（牡５歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）は、２着となった。直線は勝ったダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）を追い詰めたが、首差届かなかった。

同馬は、昇級初戦で重賞初挑戦だった前走のシリウスＳは、９番人気で０秒１差２着に好走。直前に行われたアルゼンチン共和国杯・Ｇ２では、同じ小林厩舎のミステリーウェイ（セン７歳、父ジャスタウェイ）が、９番人気で逃げ切って重賞初挑戦Ｖを挙げていた。

勝ったのは２番人気のダブルハートボンド（坂井瑠星騎手）で、勝ち時計は１分４７秒５。１９年７月の名鉄杯（中京）でスマハマがマークした１分４７秒６を更新するＪＲＡレコードとなった。

２着は７番人気のサイモンザナドゥ（川田将雅騎手）、３着は３番人気のロードクロンヌ（横山和生騎手）だった。

川田将雅騎手（サイモンザナドゥ＝２着）「重賞で２着。この時計で走ってくれて、素晴らしい内容で頑張ってくれました」