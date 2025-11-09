「好きじゃなくなった」突然別れを告げた理由…がんだった 真央（神尾楓珠）＆由宇（葵わかな）が選ぶ道は 『すべ恋』第5話あらすじ
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の第5話が、きょう9日に放送される。
【動画】由宇（葵わかな）が真央（神尾楓珠）を抱きしめる…『すべ恋』第5話予告
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学で遠距離になり、やがてすれ違い、破局。2人は3年後に東京で再会した。そして別れの裏にあった真央の秘密が明らかになった。真央は、大腸がんだった。しかし、由宇はそれを知らない。
■第5話あらすじ
3年前、大学4年生の大崎真央（神尾楓珠）は、就職活動中の恋人・羽沢由宇（葵わかな）が、自分との未来のために夢を諦めようとしていたことを知り、思わず口論になってしまう。家を飛び出した後、仲直りしようと踵（きびす）を返した矢先…真央は病で倒れていた。大腸がんだった。病気を知れば、由宇は自分のために未来を捨て、就職活動をやめると言いかねない。そう思った真央は、由宇のため、「好きじゃなくなった」と嘘をつき、突然別れを告げた。
完治目安の5年が過ぎるまで、家族以外の誰にも病気のことは話さないと決意した真央。フリーのイラストレーターとして淡々と日々を過ごしていたが、由宇との再会をきっかけに、封印していた彼女への想いが次第に大きくなっていく。しかし、事情を知らない由宇は、真央への想いに区切りをつけ先へ進もうと、同僚の野北駿太郎（白洲迅）と食事に出かけることに。偶然にもその姿を目撃してしまった真央は、その直後に倒れてしまう。
翌日、株式会社「ソラリス」で、新広告プロジェクトの打ち合わせが行われるが、そこに真央の姿はなかった。連絡すらつかないことを心配した、戸田由紀恵（久保田磨希）は、真央の高校の同級生である由宇に、家族や友達など、誰か連絡できる人はいないか？と尋ね…。一方、真央が運ばれた病院では、両親とともに、妹の莉津（本田望結）と親友の西颯（藤原丈一郎）が、真央を見守っていた。真央が隠し続けてきた別れの理由を知った時、由宇が選ぶ道は――。
