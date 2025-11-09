11月9日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1600m）は、横山武史騎乗の6番人気、ピースサイン（牡2・美浦・浅利英明）が快勝した。2馬身差の2着にケブランリ（牡2・美浦・加藤士津八）、3着にロイヤルアデレード（牡2・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:39.0（稍重）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ゲタリア（牡2・栗東・杉山晴紀）は9着、2番人気で北村宏司騎乗、エッチェレンテ（牡2・美浦・鹿戸雄一）は8着敗退。

ポエティックフレア産駒

横山武史騎乗の6番人気、ピースサインが嬉しいデビューVを飾った。道中は先行集団の一角でレースを進め、直線では上手く馬群の間から抜け出した。最後まで脚色は衰えずに2馬身差の完勝。6番人気の評価を覆した。また断然の1番人気に推されたゲタリアは、スタートも出遅れで上手く噛み合わずに9着に敗れた。

ピースサイン 1戦1勝

（牡2・美浦・浅利英明）

父：ポエティックフレア

母：シャドウノエル

母父：Le Havre

馬主：飯塚知一

生産者：社台ファーム