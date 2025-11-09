今日9日と明日10日の夜遅くから明け方にかけて、月と木星が並んでいる様子が見られます。今日9日の夜遅くは、沖縄や中国地方、東海から東北の太平洋側で雲の切れ間があるでしょう。明日10日の夜遅くは、九州から東海、関東甲信、東北や北海道の太平洋側では晴れて、星空を楽しめる所が多くなりそうです。

今日9日と明日10日は月と木星が接近

今日9日と明日10日の夜遅くから明け方にかけて、月と木星が並んでいる様子が見られます。木星はマイナス2.4等の明るさで、肉眼で楽しめるでしょう。





なお、11月は木星とふたご座の1等星のポルックスや2等星のカストルが並ぶ様子も見られます。是非、華やかな星空を見上げてみてください。

今日9日夜の天気

今日9日の夜遅くは、沖縄本島地方はおおむね晴れるでしょう。九州や四国、近畿は雲が多いですが、中国地方は山陽を中心に晴れる見込みです。東海や関東甲信、東北の太平洋側は雲の切れ間から星空を見られる所があるでしょう。北陸や東北の日本海側、北海道は雨が降りやすく、星空観察にはあいにくの天気となりそうです。

明日10日の夜の天気

明日10日の夜遅くは、沖縄は雲に覆われ、雨が降るでしょう。九州や中国地方、四国、近畿、東海、関東甲信はおおむね晴れて、きれいな星空を見られる所が多くなりそうです。東北の太平洋側も南部を中心に晴れるでしょう。北海道の太平洋側も晴れる見込みです。一方、北陸や東北、北海道の日本海側は雲に覆われ、雨や雪が降るでしょう。



夜間は冷え込みますので、星空観察の際は暖かくして楽しんでください。