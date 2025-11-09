芯までふっくら、ムラなく炊ける。銅釜とWヒーターの本格炊飯【山善】の炊飯器がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
炊き分けも、ニオイ対策も。毎日を支える多機能炊飯器【山善】の炊飯器がAmazonに登場!
山善の炊飯器は、熱伝導率の高い銅釜を採用し、釜全体を均一に加熱することで炊きムラを抑え、ふっくらとしたご飯を炊き上げる。 底面IHと蓋ヒーターによるWヒーター構造で、お米一粒一粒に芯から熱を通し、理想的な炊き上がりを実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
炊き分けは「白米」「省エネ」「早炊き」「玄米」「雑穀米」「おかゆ」「炊込み」「少量高速」の8種類に対応。最大24時間まで設定可能なタイマー機能により、朝食や帰宅時など予定に合わせて炊き立てを楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
炊飯後のニオイ残りを防ぐクリーンモードを搭載し、高温蒸気で内釜や内部のニオイを分解・除去。マグネット式電源コードは、足元の安全性を高め、接続・取り外しもスムーズ。持ち手付きの本体は移動や収納にも便利で、炊飯時には後方に倒して邪魔にならない設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
付属品には計量カップとしゃもじをセットで同梱。届いたその日からすぐに使える、機能性と快適性を兼ね備えた炊飯器だ。
炊き分けも、ニオイ対策も。毎日を支える多機能炊飯器【山善】の炊飯器がAmazonに登場!
山善の炊飯器は、熱伝導率の高い銅釜を採用し、釜全体を均一に加熱することで炊きムラを抑え、ふっくらとしたご飯を炊き上げる。 底面IHと蓋ヒーターによるWヒーター構造で、お米一粒一粒に芯から熱を通し、理想的な炊き上がりを実現する。
→【アイテム詳細を見る】
炊き分けは「白米」「省エネ」「早炊き」「玄米」「雑穀米」「おかゆ」「炊込み」「少量高速」の8種類に対応。最大24時間まで設定可能なタイマー機能により、朝食や帰宅時など予定に合わせて炊き立てを楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
炊飯後のニオイ残りを防ぐクリーンモードを搭載し、高温蒸気で内釜や内部のニオイを分解・除去。マグネット式電源コードは、足元の安全性を高め、接続・取り外しもスムーズ。持ち手付きの本体は移動や収納にも便利で、炊飯時には後方に倒して邪魔にならない設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
付属品には計量カップとしゃもじをセットで同梱。届いたその日からすぐに使える、機能性と快適性を兼ね備えた炊飯器だ。