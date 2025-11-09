実母の“育児口出し”が「本当にしんどいです」→写真・動画シェアアプリでモヤッとした話【ママリ】

この記事では、実母に写真共有アプリで子どもの様子を見せているが心配やアドバイスが多くストレスに感じているという投稿を紹介します。子どもの肌の調子が悪いとそれを指摘されるため、写真で肌を加工してしまうこともあるそう。写真を見せなければ催促が来るため渋々送っているという投稿者さん。しかし、度重なる心配やアドバイスを負担に感じ、もう少しこちらの気持ちも考えてほしいと感じているそうです。

©︎ママリ

実母の育児への干渉がストレス

実母の口出しに疲れています。



「みてね」という写真共有アプリを使って、息子の写真を定期的に実母に送っています。しかし、その写真に対して毎回何かしら口出しされることが、本当にストレスになっています。



例えば、少し顔が赤く写っているだけで「涙やけ？」「湿疹？大丈夫なの？」と心配の連絡が来ます。

湿疹についてはきちんと病院にも定期的に通っているので「大丈夫だよ」と伝えているのですが、「○○したほうがいいよ」など、自分の育児論を押し付けてくるのが本当にしんどいです。



最近では、乳児湿疹のことをまた言われるのが面倒なので、写真を肌加工してから載せるようにしています。



「それならもう送らなければいいのでは？」と思われるかもしれませんが、送らなければ「最近写真ないけど？」と催促のLINEが来ます。なので、しぶしぶ送っている状況です。



初孫で可愛くて仕方ない気持ちはわかります。でもだからこそ、娘である私の負担にも目を向けてほしい、もう少し思いやりを持って接してほしいと、つい思ってしまいます。



このくらいでストレス溜まるのは心が狭いでしょうか、、 出典：

qa.mamari.jp

孫をかわいがってくれるのは良いことですが、過剰に心配されてしまうと疲れてしまいますよね。実母の言葉に投稿者さんが追い詰められてしまう様子が伝わるエピソードでした。



実母からの干渉やアドバイスは、反発すれば喧嘩になってしまうことがあり対応が難しいですよね。実の娘だからこそ気兼ねなく口出ししているのかもしれませんが、受け取る方がモヤモヤする気持ちも理解できます。

親からの干渉疲れに共感の声

この投稿にママリではこんな共感のコメントがありました。

全く同じ経験しました。私は寝かしつけしてる時に7ヶ月の息子がギャン泣き、それを抱っこであやしてる動画でした。



それを見た実母が『その寝かしつけなんなの？普通、添い寝して絵本でも読んで上げるものでしょ？それで寝るわけないでしょ？』といわれ。



絵本の寝かしつけが通用する息子じゃないし、そもそもまだその段階の発達段階じゃなかったのもあり、イライラしてもう親がみれなくしました。 出典：

qa.mamari.jp

写真や動画というのは育児の一部分を切り取っただけに過ぎないもの。その一瞬だけでさまざまなことを判断され、決めつけられてしまうのは悲しいですし、誰でもモヤモヤするでしょう。



実母といえども育児をしたのはもう何十年も前のこと。現役で子育てをしているわが子の頑張りを肯定して、応援してほしいものですよね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）