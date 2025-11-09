ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

空気に包まれるような軽さ。O3フォームが導く新感覚スニーカー【ニューバランス】のサンダルがAmazonに登場!

1


キーンのサンダルは、特許取得済みのインターロッキングコードシステムに5ミリメートルのオーバルコードを採用し、足の動きに合わせてしなやかにフィットするアイテムだ。

2


O3フォームを搭載することで軽量化を実現し、空気に包まれているような履き心地を具現化している。

3


ミッドソールとフットベッドにはO3フォームを使用し、足裏の形状に合わせて立体成形された構造が快適なクッション性を発揮。

4


さらに、O3オリジナルのヒールフォームパッドがかかとをやさしくホールドし、長時間の着用でもストレスを感じにくい設計となっている。