¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬ºÂ³Ø¤Ç²óÅú¡¡¹â¹»µå»ù¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤È¼ÂºÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¤â¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤ò¿®¤¸¤ë¡©¡×¤Ë
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬8¡¢9ÆüÎ¾Æü¤Ë¿·³ã¡¦Ãæ±Û¹â¤Îµå»ù¤Ø»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸»ØÆ³¤Ï20Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¡£ºòÇ¯¤ÎÊì¹»¤Î°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÄÌ»»12¹»ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡8Æü¤Ï¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÎÍªµ×»³µå¾ì¤òË¬¤ì¡¢Ãæ±Û¤È¿·³ã¸©5¹»Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò»ë»¡¡£»î¹ç¸å¤Ï°ì½ï¤Ë¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¡¢Ãæ±Û¤ÎÁª¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£Â³¤¤¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤ò¼Â±é¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Î2ÆüÌÜ¡£Ãæ±Û¹â¤òË¬¤ì¤Æ¤Î»ØÆ³¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤ä¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò½õ¸À¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤Ï¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¡¢ºÂ³Ø¤ÇÀ¸ÅÌ¤Ø1»þ´Ö°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå´Ñ¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¡¢µ»½ÑÏÀ¡¢Àº¿ÀÏÀ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÂ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤±¤ÉËÞÍÇ¤À¤Ê¤È¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢Àè¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡£½¬´·¤Å¤±¤ì¤Ð¡¢ÅØÎÏ¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÊâ¡¢±Û¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤«¤é¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÈÂÇÀÊ¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤¬°ã¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò¿®¤¸¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¿Í¤È°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤ÏÁê¼ê¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤òº®Íð¤µ¤»¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Î¾¡¤Á¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Æñ¤·¤¤µå¤ò¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éËÞÂÇ¤Ë¤Ê¤ëµå¡¢¤½¤ì¤ò¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤éº®Íð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤¤µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¾¡Éé¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Î·è¤áµå¤òÂÇ¤Ä¡£¤½¤ì¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢Æñ¤·¤¤°ìµå¤òÂÇ¤Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹¡¢ÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Âç¤¤¤¿Í¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÙ¤¤ÂÎ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡¢±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¤«¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹©É×¤·¤Ê¤¤¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£