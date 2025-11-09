タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。11月9日までの期間で開催中の「やきいもフェスタ TOKYO 2025」に息子たちと訪れたことを報告しました。



【写真を見る】【 小倉優子 】 「やきいもフェスタ TOKYO 2025」を訪問 息子たちと 焼き芋や芋けんぴなどに舌鼓





小倉さんは「さつまいもが大好きな息子たちとやきいもフェスに行ってきました♪」と投稿。







イベントでは多種多様なさつまいも関連の食べ物が提供されており、「色々な種類のお芋があって悩むかなぁと思ったら」と小倉さんが迷っている様子をうかがわせる一方で、息子さんたちは「『芋けんぴ！』『焼き芋！』と息子たちは即決でした！」と迷いなく選んだそうです。







会場には食品の写真と店名が載った黄色い背景の案内ボードが設置され、会場内の出店情報も確認できます。







小倉さんは「こういう時、私は悩んでしまいます」と自身の性格を明かしつつも、「短時間でしたら、さくっと楽しめました」と、息子さんたちとの楽しいひとときを過ごせたことを報告しています。







この投稿に、「即決さすが！私も迷うなぁ」「おいも好きなので、どれも食べたくなりますね」「色々あったら悩みますね 芋けんぴに焼き芋 良い選択です」「私も迷っちゃうタイプですが普段、食べれないもの選びたいです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】