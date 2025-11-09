お笑いタレントの井手らっきょさんが、World Diabetes Day（世界糖尿病デー・11月14日）を記念したイベント「歩いて学ぶダイアベティス“そとでる”ウォーキング」に出席しました。



【写真を見る】【 井手らっきょ 】 1年ぶりの東京 師匠・ビートたけしと会う予定は 「一方的に電話がかかってるのを待つだけ」 スナックの目標は 「毎日満席！」





井手さんは3年前、血液検査で糖尿病と診断を受けましたが、食事療法・運動を行ったことで、現在は健康な状態を維持しているそう。“ただ、朝1回の薬は飲んでいます。あとは白米が大好きなんですけど、ドカ食いするんじゃなくて、少しの量で食べるようにしている”と、意識して生活していることを明かしました。

過去には、自然気胸や肺炎も患っており、“長い間タバコを吸ってたのが良くなかった。このタバコと甘いカフェオレが、セットで美味しいんですよ！”と、大好きなセットを断腸の思いで絶ったことを告白。







たけし軍団の一員として、裸芸でお茶の間を賑わせていた井手さんですが、熟年離婚後、2018年に故郷・熊本へUターン。現在は、熊本でスナックを経営しており、今回約1年ぶりの東京だそうで、夜は“昔の野球チームとの飲み会があるんで、楽しく過ごしたい”と、笑顔を見せました。









東京でビートたけしさんと会う予定は今の所ないそうで、“一方的に電話がかかってくるのを待つだけなんで（笑）”と明かし、笑わせました。



現在65歳で独身の井手さん。再婚願望は無いもののパートナーは欲しいようで、“この年齢になってくると、やっぱり病気が心配なんでね。明日死んでるかもしれないし”と不安そうな表情を浮かべました。







ただ、今の熊本での生活がすごく楽しいと語り、“本業の芸能の仕事も続けながら、副業のスナックもこのまま。目標は、毎日満席でしょうね！”と、力強く宣言しました。



【担当：芸能情報ステーション】