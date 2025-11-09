H.P.FRANCEの新作コート♡尾州の伝統と静かなラグジュアリーを纏う

アッシュ・ペー・フランスが、世界三大毛織物産地のひとつ・尾州の老舗「鈴憲毛織」との協業による特別なコートコレクションを発表。極細ウールが生み出す艶やかさと柔らかさ、熟練の職人技が息づく仕立てが、冬のスタイルに静かなエレガンスを添えます。2025年11月15日（土）より全国店舗で発売。上質を知る女性にこそ纏ってほしい逸品です。

尾州ウールが魅せるH.P.FRANCEの新作コート

上質な「Super 170’s」ラムウールを使用した今回のコレクション。老舗・鈴憲毛織が手掛けた15ミクロンの極細繊維が、まるでカシミヤのような滑らかさを実現。

二重織りショートビーバー仕上げによる美しい光沢とドレープは、纏うだけで背筋が伸びるような気品を演出します。熟練の職人による手作業仕立てで、まさに“静かなラグジュアリー”を体現した一着です。

シルエットで魅せる2型のラインアップ

クラシックなダブルブレストのロングコート（132,000円）は、上品な襟元とすっきりとしたラインで凛とした印象に。

ショートブルゾン（96,800円）はビッグカラーとコクーンシルエットが特徴で、パンツにもスカートにも合わせやすいバランスが魅力。

どちらもウール100％の表地にキュプラ裏地を使用し、見た目にも着心地にもこだわった仕上がりです。

カラーとノベルティで楽しむ冬の贅沢♡

カラーはネイビーとグレーの2色展開。ネイビーは光を受けて奥行きを感じる深みを、グレーはオリジナル染色による柔らかなニュアンスを纏います。

購入者には英国王室御用達ブランド「GB KENT」の洋服ブラシをプレゼント♪日々のケアを楽しみながら、長く愛せる一着として寄り添います。

伝統と感性が響き合う、H.P.FRANCEの冬コート

素材、縫製、デザインのすべてにおいて妥協のないH.P.FRANCEのコートコレクション。

尾州の伝統とモダンな感性が融合したアウターは、纏うたびに心まで豊かにしてくれる存在です。この冬は、静かな輝きを放つ上質な一着で、自分らしいラグジュアリーを楽しんでみてはいかがでしょうか。