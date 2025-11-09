神奈川県の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「湘南」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名には、その土地の魅力やブランドイメージが詰まっています。思わず付けたくなるような「憧れのナンバー」は、地域への誇りや憧れの象徴でもあります。
All About ニュース編集部では、2025年11月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、憧れのナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、神奈川県の「憧れのナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海のオシャレなイメージがあり他県からも羨望の眼差しを向けてもらえそう」（40代男性／神奈川県）、「煽られなさそうだから」（30代男性／静岡県）、「相模から分かれてこれが出来て良かった。運転中、サザンが常に流れてるイメージ」（50代男性／沖縄県）といった声が集まりました。
回答者からは「横浜は観光地なので住んでいる人に憧れる」（20代女性／東京都）、「横浜は都市、レジャー、ビジネスなどのトータルバランスが素晴らしい」（60代男性／東京都）、「港町として有名で、歴史的なイメージと現代的な都市のイメージが両立しているから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：湘南／95票海とサーフカルチャーの象徴として不動の人気を誇る「湘南」ナンバー。茅ヶ崎、藤沢、鎌倉など、おしゃれで開放的なライフスタイルを思わせる地名が並び、多くの人の憧れを集めています。
1位：横浜／147票神奈川県最大の都市であり、日本を代表する港町「横浜」。異国情緒あふれる街並みやベイエリアの美しい景観など、洗練されたイメージが強く、ナンバープレートとしても圧倒的な人気を誇ります。
