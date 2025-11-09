もしも芸能人が美容医療業界で働いていたら、誰が最も適任だと思いますか。「芸能人でなければ美容医療業界で働いてそうな芸能人」をアンケート調査したところ、米倉涼子さんが1位でした。



調査は株式会社NEXERと美容専門医師転職エージェント『美容医局』が共同で、全国の男女1000人を対象に2025年8月に実施しました。



芸能人でなければ美容医療業界で働いてそうな芸能人ランキングの1位は米倉涼子（87票）、2位は田中みな実（87票）、3位は北川景子(54票）、4位はMatt（51票）、5位はアンミカ（50票）、以下6位GACKT、7位氷川きよし、8位菜々緒、9位綾瀬はるか、10位藤原紀香という結果になりました。



1位 米倉涼子 87票

・ドラマで白衣が似合っていたので。（20代・女性）

・上手くやってくれそう。（40代・女性）

・失敗せずにきれいにしてくれそう。（50代・女性）

・「私失敗しないので」で売っているので。（60代・女性）

・落ち着いた感じもあって信頼できそうです。（60代・男性）



2位 田中みな実 70票

・自身でもスキンケアや美容法について頻繁に発信しているから。（30代・男性）

・ストイックで自分磨きがすごいから。（40代・女性）

・性格の強さとマスクが似合いそうだからです。（50代・男性）

・美容医療業界でカリスマ女医で活躍していそう。（60代・男性）

・美の追求が異常。（70代・男性）



3位 北川景子 54票

・雰囲気がそんな感じ。（20代・男性）

・肌がとても綺麗だから。（30代・女性）

・昔は医師を目指していた時期もあったそうで、頭が良い事と見た目も良く、似合いそうと思った。（60代・男性）

・透き通るような肌なので美容外科医が似合いそう。（50代・男性）

・美に対する追及がありそうだから、ほかの人もきれいに出来そう。（70代・男性）



4位 Matt 51票

・見た目に気を遣っているから。（10代・男性）

・実際今でもそういう仕事もしているし、見た目から美容医療って感じがする。（30代・女性）

・美容医療といえば一番初めにイメージする人物だから。（30代・男性）

・美に対する探究力と知識が豊富そう。（50代・女性）

・最も美容男子だから。（60代・男性）



5位 アンミカ 50票

・口がうまい。（30代・女性）

・巧みなトークで患者を顧客に多くとってきそうだから。（40代・女性）

・華やかで説得力があるから。（50代・女性）

・知識が豊富そう。（60代・男性）

・美容・健康の知識が豊富で、説得力のあるトーク力も業界向き。（70代・男性）



【出典】

株式会社NEXERと美容医局による調査