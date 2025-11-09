¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àËÜµòÃÏ¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì³«Àß¡¡¼ãÂë¤ÎÀ»ÃÏ¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤ÇàÌ´áÂÎ¸³
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï14Æü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àËÜµòÃÏ¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡Ö¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¥¥ã¥ó¥×¾ì¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¼ãÂë¤¿¤Á¤¬´À¤òÎ®¤¹¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³«ºÅÆü»þ¤Ï14Æü¤Î½©µ¨Îý½¬¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤¬´°Î»¼¡Âè¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢15Æü¤Þ¤Ç¡£µå¾ìÁ°¹¾ì¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥¨¥ê¥¢¤äÄ«¿©¤ÎÄ«¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¥½¥í¥µ¥¤¥È¥¨¥ê¥¢¡Ê3Ëü3000±ß¡Ë¡¢¥ª¡¼¥È¥µ¥¤¥È¥¨¥ê¥¢¡Ê8Ëü9000±ß¡Ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¥µ¥¤¥È¡áhttps://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202500889486.html