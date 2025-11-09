¡Ö¼ê¤ÎÂç¤¤µÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¸µ²£¹Ë¤È¤É¤¹¤³¤¤»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Äà¥À¥ó¥Ç¥£·ãÊÑá¥ß¥ê¥ª¥ó²Î¼ê¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤²¡¼¡¼!!!!¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¶âÈ±¡õ¥í¥óÌÓ¤ÇÎ¾¼ê¤òÆÍ¤½Ð¤·¡Ä
¡¡¡ÖCHEMISTRY¡×¤ÎÀîÈªÍ×(46)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ²£¹Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Àà¤É¤¹¤³¤¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ã¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âè66Âå²£¹Ë¤Î¼ãÇµ²Ö¤³¤È²ÖÅÄ¸×¾å¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶âÈ±¡õ¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò¸å¤í¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿ÀîÈª¤È²ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬Î¾¼ê¤ò¹¤²Á°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¡¢ÁêËÐ¤ÎàÄ¥¤ê¼êá¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤²¡¼¡¼!!!!¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¹¤³¤¤¡×¡Ö¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤¸¤ãÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Í(¾Ð)¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÍ×¤µ¤ó?¤À¤«¤é¤Í¡¢²¿ÅÙ¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤ÉÇú¥¤¥±¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è?¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÀîÈª¤Î¶á±Æ¤ËÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡CHEMISTRY¤Ï2001Ç¯¤Ë¡ÖPIECES OF A DREAM¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£