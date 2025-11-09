¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ÎÀîÈªÍ×(±¦)¡£¼Ì¿¿¤Ï¡ÖCHEMISTRY¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖPIECES OF A DREAM¡×CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(Amazon¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶âÈ±¡õ¥í¥óÌÓ¤ÇÎ¾¼ê¤òÆÍ¤­½Ð¤·¡Ä

¡¡¡ÖCHEMISTRY¡×¤ÎÀîÈªÍ×(46)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ²£¹Ë¤ÈÊÂ¤ó¤À­à¤É¤¹¤³¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¼ã¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âè66Âå²£¹Ë¤Î¼ãÇµ²Ö¤³¤È²ÖÅÄ¸×¾å¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡¶âÈ±¡õ¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò¸å¤í¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿ÀîÈª¤È²ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬Î¾¼ê¤ò¹­¤²Á°¤ËÆÍ¤­½Ð¤·¡¢ÁêËÐ¤Î­àÄ¥¤ê¼ê­á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤²¡¼¡¼!!!!¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¹¤³¤¤¡×¡Ö¼ê¤ÎÂç¤­¤µ¤¸¤ãÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Í(¾Ð)¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÍ×¤µ¤ó?¤À¤«¤é¤Í¡¢²¿ÅÙ¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤ÉÇú¥¤¥±¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è?¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÀîÈª¤Î¶á±Æ¤ËÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡CHEMISTRY¤Ï2001Ç¯¤Ë¡ÖPIECES OF A DREAM¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òµ­Ï¿¡£¤¤¤­¤Ê¤ê¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


 