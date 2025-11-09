ÀÂµî¤«¤é4Ç¯¡ÄºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¤Î°ä»Ö·Ñ¤°àÌ¼¤Î·Ñ¾µ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ªÊìÍÍ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î¥ª¡¼¥é¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÅ·¹ñ¤Ç¤ª´î¤Ó¤À¤ï¡¢¤¤Ã¤È¡×¤ÎÀ¼
¡¡ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó(µýÇ¯83)¤ÎÌ¼¤ÇÀê¤¤»Õ¤ÎºÙÌÚ¤«¤ª¤ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¤ÎÌ¿Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿à·Ñ¾µá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö11·î8Æü¤ÏÊì¤ÎÌ¿Æü¡£Êì¤¬Â¾³¦¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯¡Ä·îÆü¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¡ÖÏ»À±Àê½Ñ¡×¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Êì¡¢¿ô»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÊì¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£ËèÇ¯È¯Çä¤Î½ñÀÒ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÉ½»æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î°áÁõ¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿ô»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢·Ñ¾µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°áÁõ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Î°ä¤µ¤ì¤¿¤ªÍÎÉþ¤äÃåÊª¤Ê¤É¤¬¤ß¤ó¤Êº£¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢Å·¹ñ¤Ç¤ª´î¤Ó¤À¤ï¡¢¤¤Ã¤È¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î¥ª¡¼¥é¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ô»Ò¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ö±¿Ì¿¤òÆÉ¤àÏ»À±Àê½ÑÆþÌç¡×¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£°ìÌö¡¢¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤È¤Ê¤ê2000Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ö¥º¥Ð¥ê¸À¤¦¤ï¤è!¡×(TBS)¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤±¡Á¥«¥º¥«¥º¤ÎÊõÏÃ¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£08Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖËÜ¶È¤ËÀìÇ°¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£21Ç¯11·î8Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡£ºÙÌÚ¤«¤ª¤ê¤Ï¡¢¿ô»Ò¤µ¤ó¤ÎËå¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤è¤êÍÜ½÷¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£