無失点勝利に貢献した朴一圭。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　11月９日に開催されたJ１第36節で、17位の横浜F・マリノスが敵地で３位の京都サンガF.C.と対戦した。

　勝てばリーグ戦２試合を残してJ１残留が決まるマリノスは、この重要な一戦で35分に先制に成功。ジョルディ・クルークスのFKに反応した谷村海那がヘディングシュートを叩き込んだ。

　さらに72分には途中出場の天野純が追加点を奪取。90＋２分にも植中朝日がダメ押し弾を決めて３−０で快勝。順位も16位に上げた。
 
　無失点勝利、チームの残留に貢献したマリノスのGK朴一圭は、試合後のインタビューで「ほっとしています」と安堵する。

「前回のサンフレッチェ広島戦（３−０）に勝った後に、下を見ると言うよりは上の順位にいる名古屋（グランパス）さんに追いつけるなと思っていました。今日勝てば残留は決まる状況でしたが、順位を１つでも上げるというところに自分はフォーカスしていたので、それが達成できてほっとしています」

　また京都戦については「どういうサッカーをやるというよりは一人ひとりがピッチで戦って魂込めて勝利を掴み取りに行く姿勢を見せることが大事でした。それが今日の勝利に繋がったと思いますし、僕は一番後ろから見ていて、チームメイトたちが誇らしかったです」と振り返った。

　そして最後にはマリノスのファン・サポーターに向けて、こう感謝を述べた。

「今シーズンは最下位という時間がとても長かったなかでも、チャンスと歌ってくれて、拍手をしてくれて、本当に本当にそれが力になっていました。まだ２試合残っていますがこうやって残留を決められたのは間違いなく最後まで諦めずに戦ってくれてみなさんがいてこそです。最高のサポーターです」

　今季は苦しい戦いを強いられた横浜。オリジナル10のプライドを守った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 