一時は最下位に沈んだ横浜FMだが、２試合を残して残留を決めた。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　指揮官は二度、交代した。最下位に沈んだ時期もあった。これまで一度もJ２に降格したことがない名門が苦しんでいた。だが、不屈の精神で戦い、シーズン終了を待たずに残留を勝ち取った。

　横浜F・マリノスは11月９日、J１第36節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。勝てば残留が決まる一戦で、35分に谷村海那、72分に天野純、90＋２分に植中朝日がゴールを奪い、３−０で快勝した。
 
　試合の結果を伝えるクラブの公式Xには、以下のような声があがった。

「残留！！！！！！！全員で掴み獲った！！！」
「よっしゃあああ！ 凄いぞマリノス！涙出てきた」
「終了の瞬間、マジで涙出た」
「もう泣いてる」
「涙が止まらないです」
「残留おめでとう。そしてありがとう」
「本当に苦しいシーズンだったけどよく残ったよ」
「ほんとにほんとにあの状況から残留まで来たよ！」
「喜田さんの涙...いろんな思いが報われた瞬間ですね」
「喜田の涙を忘れない！！」
「大島監督はマリノスの英雄だな」
「マリノスの未来を守ってくれてありがとう」

　京都戦を含めた直近３試合はいずれもクリーンシートで勝利し、３連勝を達成。トリコロールがシーズン最終盤に底力を見せつけた。

