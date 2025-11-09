「凄いぞマリノス！」「もう泣いてる」圧巻３連勝でJ１残留確定！ 逞しく蘇った横浜FMにファン感涙「喜田の涙を忘れない！！」
指揮官は二度、交代した。最下位に沈んだ時期もあった。これまで一度もJ２に降格したことがない名門が苦しんでいた。だが、不屈の精神で戦い、シーズン終了を待たずに残留を勝ち取った。
横浜F・マリノスは11月９日、J１第36節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。勝てば残留が決まる一戦で、35分に谷村海那、72分に天野純、90＋２分に植中朝日がゴールを奪い、３−０で快勝した。
試合の結果を伝えるクラブの公式Xには、以下のような声があがった。
「残留！！！！！！！全員で掴み獲った！！！」
「よっしゃあああ！ 凄いぞマリノス！涙出てきた」
「終了の瞬間、マジで涙出た」
「もう泣いてる」
「涙が止まらないです」
「残留おめでとう。そしてありがとう」
「本当に苦しいシーズンだったけどよく残ったよ」
「ほんとにほんとにあの状況から残留まで来たよ！」
「喜田さんの涙...いろんな思いが報われた瞬間ですね」
「喜田の涙を忘れない！！」
「大島監督はマリノスの英雄だな」
「マリノスの未来を守ってくれてありがとう」
京都戦を含めた直近３試合はいずれもクリーンシートで勝利し、３連勝を達成。トリコロールがシーズン最終盤に底力を見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
