宝塚歌劇団星組出身で、現在は吉本興業に所属する成紗舞が、2日のABEMA的ニュースショーに出演。宝塚歌劇団では大輝真琴の芸名で男役として活躍した成紗に、気になる「宝塚のウワサ」について尋ねた。

男役の知られざるボディメイク術について成紗は「体型を作るために布団を着用している」と告白。「『胴布団』と呼ばれる着る布団のようなもので、それを自分でこしらえて着込む。そこからいろいろ回数を重ねるごとに上級生の方から教えていただいて、足したり引いたりしながら自分にフィットする状態に仕上げていく」と説明した。

さらに「スカートは1枚も持っていなかった」と明かす成紗は「ファンの方は男役としての自分に夢を持ってくださって、好きになって下さる方がとても多いと思うので、夢を壊さないように」と理由を語り「男は1日でなれるものではないので、自分も家の中で襟を立ててすごしているぐらい。『格好いい男役になりたい』と思ったら、常に日常から研究してないとなかなか前に進めない」と、男役のために苦労を重ねた過去を振り返った。

また、退団後も抜けない習慣があるとして、飲み物を飲む姿勢について「女性の方ってこう、脇をしめてスムーズに飲むと思うが、こう、肘をあげて足も開いて飲むのが恰好いいと思って。」と、「クセで男らしい姿勢」になってしまうと告白。

服を試着するときも男っぽい姿勢の仁王立ちになるそうで「足を揃えて立つ、女性らしく立つというのが身についていなかった。試着で初めてワンピースを着たときに、ガラって開いた瞬間にこうやって（仁王立ちで）立っちゃう。ポーズをとるといっても、こうやって（腰に手を当てて）『合ってる？似合ってる？』と考えてしまう」と明かした。

また、驚いたときは低い声を出してしまうそうで「『きゃ』というのよりも、ふいに舞台上でなにかあったときに『ハッ』」と、低い声を出し「ふとした瞬間に出ないように日常から意識した結果、驚いたときほど『ハッ』と声が低くなるようになってしまった」と語った。

それ以外には「いま在籍されている方だと、1970年代からずっと舞台に立ち続けている方もいる」と紹介。その人の年齢を聞かれると「年齢は考えないでください。タカラジェンヌは年齢は非公開。フェアリーなので」と説明した。

MCの千原ジュニアが、宝塚音楽学校について「下級生が壁沿いに歩くから壁がすれている」という“ウワサ”の真偽を問うと、成紗は「自然現象でそうなってしまっている」として「舞台上は次の場面のために急いで走って着替えて、またすぐに走って出て行くということがずっと行われている現場なので、そういったことでの正面衝突などを防ぐために普段から広い道は空けて歩くように心がけましょうと」と理由を説明。

しかし「それが過度な部分もあったと思うので、そこは見直しをしながら、いまはどんどん変わっていっていると思う」と、舞台裏を語った。

宝塚の舞台を観に行ったという千原ジュニアは「舞台上から『今日あいつが来てる』ってわかっているんですよね」と尋ねると、成紗は「ある程度は見えます」と回答。観劇の際に「『すべらない話しようぜ』みたいなアドリブが入って。お客さんは俺が来てるって知らんから、普段じゃないやつをやってもらったみたいに『うわあ！』って盛り上がっていた」と語って「歌劇団ってすごく規則がガチッとしているのかと思ったら、意外とそういうところは柔軟なんですね」と言葉をかけた。

成紗は「エンターテインメントなので、お客様に楽しんでいただくためにアドリブも入れながら。けっこうみんなそこ（アドリブ）に真剣になる」これに対し千原ジュニアは「だからこそアドリブが入った時に男らしくあるために、いかに常日頃から」と役作りの姿勢について言及した。

