¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ£Ö£²¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢£È£á¡Á£È£á¡Á¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¡Ê£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ï²¦¼Ô¡¦¾åÊ¡¤æ¤¡Ê£³£²¡Ë¡¢¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ê£²£¹¡ËÁÈ¤¬¡¢£È£É£Í£Á£×£Á£Ò£É¡Ê£²£·¡Ë¡õÎëÌÚ»ÖÇµ¡Ê£²£·¡Ë¤ò·âÇË¤·£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¾åÊ¡°Ê³°¤Î£³¿Í¤Ï£²£°£²£³Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆ±´ü¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÆ±´üÆ±»Î¤¬°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ê¹ç¤¦°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅ¨·³¤ÎÀª¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£µÊ¬²á¤®¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¿£È£É£Í£Á£×£Á£Ò£É¤ò¾åÊ¡¤¬¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç·Þ·â¡£¤µ¤é¤Ë£²¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ¥Õ¥§¥¤¥Þ¥µ¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¾å¸¶¤¬ÎëÌÚ¤Ë¥¹¥·¡¦¥È¥ë¥Í¡¼¥É¤ò·è¤á¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¾åÊ¡¤Ï¡ÖÀµÄ¾»ËÇµ¤¬¤¢¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£È£É£Í£Á£×£Á£Ò£É¤â¤¤¤Ä¤â¥¯¡¼¥ë¤Ö¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉºÇ¸å¤â¤·¤Ã¤«¤êµã¤¤¤Æ¤¿¡£¤À¤«¤éÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸åÇÚ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´¶³´¿¼¤¤É½¾ðÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¾å¸¶¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¥«¥ì¡¼£´ÇÕÌÜ¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¾å¸¶¤â¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡¡¤¢¤È£¶ÇÕ¤°¤é¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ªÊ¢¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï£²£³Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾åÊ¡¤Ï¡Ö»ä£±¿Í¤À¤±Éâ¤¤¤Æ¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£Æü¤ÏÎÙ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£·£¶ºÐ¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌðÂô¤«¤é¸«¤¿¤é»ä¤Ê¤ó¤ÆºÇ¶áÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡¢»ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¯¤¼¥¤¥¨¡¼¤À¤è¤Ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¾å¸¶¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢£È£á¡Á£È£á¡Á¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¹µ¤¨¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£