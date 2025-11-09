マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が8、9日両日に新潟・中越高の球児へ指導を行った。高校生指導は20年から6年連続。昨年の母校の愛工大名電（愛知）を含めると通算12校目となった。

8日は、新潟県長岡市の悠久山球場を訪れ、中越と新潟県5校連合チームとの練習試合を視察。試合後は一緒にウォーミングアップをし、中越の選手とキャッチボール。続いて打撃練習を実演した。

9日の2日目。中越高を訪れての指導では、ランニングやキャッチボール、実戦形式の守備練習や、シート打撃、フリー打撃を助言を送りながら見守った。午後は室内練習場に場所を移して、座学で生徒へ1時間以上に渡って、野球観や人生観、技術論、精神論などを伝えた。

座学では、「一番、うれしかった瞬間は」という質問が出た。イチローさんは「僕が楽しかった時は、プロに入って18、19、20歳の3年間は純粋に楽しくやれた。やればやるほど、うまくなれる瞬間。プランがあって、そこに向かっていく手応えがあった時は楽しかった。レギュラーになったのが3年目。給料も安くて、責任感もない。それが立場が変わればやることが当然、となって責任感が大きくなっていく。そういう楽しさは全くなくなりました」と打ち明けた。

そして「最近の楽しもうよ、という感覚が高校生にも出てきている。僕は気持ち悪くて。楽しいのは先にある。鍛錬を重ねて、結果が出る充実感が楽しいです。楽しむというのが、僕は到底理解できなくて、強めに言うと嫌いな言葉。そうなるために、だいぶ苦しむ」と続けた。

「一番、うれしかった瞬間は、プロに入ると、360度、応援してもらえない、敵（チームのファン）もいるから。引退試合だけは360度応援してもらって、一番、うれしかった瞬間。あれに変わるものはない。踏ん張って良かったなと思う。次（のステージに）にさっと入れた。あの瞬間がなかったら、これ（毎年の高校生指導）ができていたかも疑問」と語った。