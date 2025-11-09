柏木由紀子、娘2人と親子3ショット「素敵なお写真」「ホッコリ」 49歳迎える次女を祝福 夫は坂本九さん
俳優の柏木由紀子（77）が9日、自身のインスタグラムを更新。坂本九さん（享年43）との長女で俳優・大島花子（52）、次女で俳優の舞坂ゆき子（48）との親子3ショットを公開した。
【写真】「素敵なお写真」柏木由紀子＆娘2人の親子3ショット
「次女のお誕生日をお祝いしました」と報告し、10日に誕生日を迎える舞坂を囲んだ母娘ショットを披露。ほかにも誕生日会の様子を収めた写真を複数枚投稿し、愛犬とともに家族で過ごす穏やかな時間を伝えた。
この投稿に「素敵なお写真ですね」「どの笑顔も優しさを感じます」「皆さん素敵です」「優しいご家族に囲まれ いつもホッコリと癒やされてます」などのコメントが寄せられている。
