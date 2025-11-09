米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（62）が9日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。再婚後の生活について語った。

プライベートでも交流があるというタレントの清水ミチコ、青木さやかとトークを展開。

24年に米国人男性と離婚した野沢に対し、青木が「それで再婚なさったんですもんね」と振ると、野沢は「そう。再婚したのよ。それで」と今年再婚したと明言した。「早いよ。離婚してすぐ再婚したもん」と続けた。

さらに「離婚した時に家もらったんだけれども、家のローンが残っててさ。ローン払っていくのが大変でさ、託児所でバイトしてんの」と打ち明けた。

子供達から人気だと言われ「人気なのよ、“ティーチャー直子”って呼ばれてんの」と野沢。1歳から4歳ぐらいの子供の愛艇をしているとし「あたしリアクション大きいじゃん、バラエティーで培ったリアクションがあるから、イエーってやったら、子供たち、ドッカンドッカン笑うから」と大好評だと語った。

「えーあたしこんなに面白いんだって。物凄いてんぐになっちゃって」とも話したが「でもね、来月で終わります。30年ローンが。いやあうれしいー！」と興奮気味に明かした。

清水が「しかもさ、土地が凄い上がっているんだよね」と紹介すると「そう。物価が上がっちゃって。それでIT関係の人達が現金でサンフランシスコの家を買っちゃうから、家の値段も3倍ぐらいになってさあ」と野沢。良かったと言われ「良かったあ〜」とおどけてみせた。

野沢は日本での芸能活動を休止し、1991年に渡米。92年に組んでいたバンドメンバーの米国人男性と結婚し、1男2女に恵まれた。しかし、離婚調停の末に昨年6月、離婚が成立したと発表。その後、現在一緒にバンドを組んでいる13歳年下の日本人男性と再婚した。