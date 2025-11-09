妻夫木聡「目黒蓮、本当に稀有な男です」 佐藤浩市と豪華3ショット「#3人でご飯」
俳優の妻夫木聡が9日、自身のインスタグラムを更新。TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）で共演中の佐藤浩市、目黒蓮との豪華3ショットを公開した。
【写真あり】3人でご飯！妻夫木聡＆佐藤浩市＆目黒蓮の豪華ショット
妻夫木は「目黒蓮、本当に稀有な男です 蓮といると、不思議と力が湧いてくる なんでも乗り越えられそうな 絶対に諦めない強い精神力を支えるのは、全ての人への深い感謝の気持ちなんだろう 3人で語り明かした、この夜のことはきっと忘れない この出会いに感謝」と投稿し、「ザ・ロイヤルファミリー 第５話、いよいよ目黒蓮が本格的に登場いたします」と告知した。
「#3人でご飯」というハッシュタグに妻夫木、佐藤、目黒の3ショットが添えられ、ファンからは「えーーー妻夫木さん 目黒くんのファンとして嬉しいお言葉です」「妻夫木さんの暖かい人柄と蓮くん、似ていて兄弟みたいだなぁって思いました 素敵なお言葉にお写真ありがとうございます 今夜も楽しみにしています」「妻夫木さんこんなオフショットありがとうございます そして温かい言葉ありがとうございます めめを蓮呼びしてくれるお兄さんのようで泣けます」などの声が寄せられている。
