千葉がホームで藤枝とドロー…残り2試合で自動昇格圏2位との差が「3」に拡大
[11.9 J2第36節 千葉 1-1 藤枝 フクアリ]
J2第36節が9日に開催され、フクダ電子アリーナで対戦した3位ジェフユナイテッド千葉と16位藤枝MYFCは1-1で引き分けた。
先制したのはアウェーの藤枝。前半7分、右CKからキッカーのMF浅倉廉が右足でクロスを入れると、ニアのMF久富良輔が頭でコースを変え、これをDF楠本卓海が右足のボレーで押し込んだ。
だが、ホームの千葉は前半12分に右CKの競り合いでMF田口泰士が久富のファウルを受け、PKをゲットする。前半15分、キッカーを務めたFW石川大地が右足でゴール左に決め、1-1とした。
千葉は後半も攻勢をかけたが、逆転には至らずにタイムアップ。J1自動昇格圏内の2位V・ファーレン長崎とのポイント差は、残り2試合で「1」から「3」に広がった。また、勝ち点で並んだRB大宮アルディージャに得失点差で上回られ、4位に後退している。
J2第36節が9日に開催され、フクダ電子アリーナで対戦した3位ジェフユナイテッド千葉と16位藤枝MYFCは1-1で引き分けた。
先制したのはアウェーの藤枝。前半7分、右CKからキッカーのMF浅倉廉が右足でクロスを入れると、ニアのMF久富良輔が頭でコースを変え、これをDF楠本卓海が右足のボレーで押し込んだ。
だが、ホームの千葉は前半12分に右CKの競り合いでMF田口泰士が久富のファウルを受け、PKをゲットする。前半15分、キッカーを務めたFW石川大地が右足でゴール左に決め、1-1とした。
千葉は後半も攻勢をかけたが、逆転には至らずにタイムアップ。J1自動昇格圏内の2位V・ファーレン長崎とのポイント差は、残り2試合で「1」から「3」に広がった。また、勝ち点で並んだRB大宮アルディージャに得失点差で上回られ、4位に後退している。