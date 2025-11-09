BUMP OF CHICKENが、12月10日にリリースする『I』のTOY’S STORE限定盤のパッケージ展開図が公開された。

本楽曲は、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマ。TOY’S STORE限定盤では、アニメ制作スタジオのボンズフィルムが描き下ろしたデクと爆豪勝己の全身イラストを、ダイカットディスクケースとして使用している。

公開された展開図では、本作にパッケージされる各アイテムの詳細を確認できる。描き下ろしイラストリフレクトキーホルダーや缶バッジセット、アニメビジュアルコラージュポスター、オリジナルロゴステッカーが同梱され、Blu-rayには本アニメのノンクレジットエンディングムービーも収録される。

また、本シングルおよび同日リリースのライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』の全形態に、特典として2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット最速先行抽選の申し込み用シリアルナンバーが封入。ツアーの詳細は後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）