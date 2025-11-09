[11.9 J3第35節](沖縄県陸)

※16:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

MF 10 富所悠

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 18 平松昇

MF 20 永井颯太

MF 23 曽田一騎

FW 9 浅川隼人

控え

GK 50 川島康暉

DF 22 大和優槻

MF 8 岩渕良太

MF 13 岩本翔

MF 17 永長鷹虎

MF 28 津覇実樹

MF 58 志慶眞巧洋

FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 30 ジローン・ゲギム

DF 5 篠崎輝和

DF 7 沼田航征

DF 34 宮㟢海斗

MF 2 宮脇茂夫

MF 13 渡井翔琉

MF 14 徳永晃太郎

MF 22 一丸大地

MF 24 柳町魁耀

MF 35 向井ひな太

FW 23 白輪地敬大

控え

GK 21 前田宙杜

DF 3 ルーカス・セナ

DF 16 三原秀真

DF 28 井上航希

MF 11 森夢真

MF 18 菅井拓也

MF 77 エンリック・マルティネス

FW 19 齋藤学

FW 20 川又堅碁

監督

鈴木秀人