琉球vs沼津 スタメン発表
[11.9 J3第35節](沖縄県陸)
※16:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 大和優槻
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 17 永長鷹虎
MF 28 津覇実樹
MF 58 志慶眞巧洋
FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 5 篠崎輝和
DF 7 沼田航征
DF 34 宮㟢海斗
MF 2 宮脇茂夫
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 22 一丸大地
MF 24 柳町魁耀
MF 35 向井ひな太
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 21 前田宙杜
DF 3 ルーカス・セナ
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 11 森夢真
MF 18 菅井拓也
MF 77 エンリック・マルティネス
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
鈴木秀人
