「粉砕骨折の治療費」はいくらかご存じですか？治療法を医師が解説！

日常生活と骨折は密接していることが多く、避けることは難しいものです。骨折にも様々あり、単純に折れたものやひびが入ったものまであります。

その中の1つである粉砕骨折に今回は焦点を当ててみましょう。骨折の中でも聞き慣れないかもしれませんが、粉砕骨折とはどのような骨折なのでしょうか。

また、似たような症状名の複雑骨折とは違いがあるのでしょうか。ここからは粉砕骨折の治療方法について解説します。

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

粉砕骨折の治療方法

粉砕骨折はどのくらいで治りますか？

骨折した部位によって治る期間は様々です。治る＝骨がくっつく（骨癒合）と定義する場合、骨折の癒合日数を各部位ごとに表にしたGurlt分類での期間は以下のとおりになります。

指の骨：2週間

大腿骨の骨幹部：8週間

上記の期間は完治する目安ではなく、骨癒合の最短日数を想定した期間です。骨が粉砕されていると筋肉や血管などの軟部組織も損傷しているため、上記で表記した期間より長くなる可能性が高いです。

また個人の治癒能力も影響するため、あくまでも目安としてください。

どのような治療をしますか？

粉砕骨折を含む骨折の治療は保存療法と手術療法です。どちらの療法になるかは骨折の状態によって異なります。保存療法はギプスで骨折した部位がグラグラしないよう固定し、骨癒合を待つ方法です。骨には再生能力を備えた細胞があり、骨折した部位の骨を一生懸命治そうとします。骨折の程度によりますが、固定しただけでも十分治すことは可能です。手術療法の場合、メスで切開して骨折した部位に直接金属板や棒を当て固定します。ただ板や棒を当て固定するのではなく、再生能力を備えた細胞のことも考慮して手術します。治療の目的は、骨折した部位の骨がうまくつくために環境を整えることです。そのため、骨の折れ方によって治療方法は様々です。

手術や入院は必要ですか？

骨折の多くはギプスなどの固定で骨がつくため、一般的には保存療法の選択が多いです。そこで骨がつくかどうか確認しますが、骨折状況によってはうまくいかないこともあります。粉砕骨折は外からの強い衝撃を受けて骨折するため、筋肉・血管・神経といった骨の周りに影響を及ぼしている可能性が高いです。この場合は手術療法を選択します。手術となると日帰りでは難しいため、入院しなければなりません。たとえ骨折箇所が腕であり、移動に支障がなくても入院は必要です。入院期間は手術した部位により異なり、太ももなどの下肢であれば入院期間は長くなるでしょう。また、体力が著しく低下するなど手術後に合併症を起こす可能性も否定できません。そうなると合併症の治療も同時に行わなければならないため、さらに入院期間が長くなるでしょう。

治療費はいくらくらいですか？

多くの粉砕骨折の治療費は保険適用となるため、1～3割負担となります。交通事故や勤務中に起こった場合は、自動車保険や労災保険から治療費が支払われます。金額としては、病院・期間・治療方針などで異なるため治療費も様々です。ちなみに骨折を含む入院時の自己負担額は、令和元年度で平均208,000円です。1日あたりの自己負担額は平均23,000円になります。医療費が高額になった場合は高額医療費制度を利用可能です。高額医療費制度はひと月の自己負担限度額を超えた場合に払い戻される制度で、自己負担限度額は年収や年齢によって上限が決まっています。上限を超えた治療費は後から払い戻されるため、一旦自分で支払う必要があるものの、高額な治療費に対する不安を和らげてくれるでしょう。ただし、個室料金・先進医療費・消耗品代などは保険適用ではないため自費扱いです。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

強い衝撃が加わることや、骨の弱い方が転倒することで細かく骨が砕けてしまう粉砕骨折は、日常生活の中で起こるケースが多いです。そうはいっても、粉砕骨折を防ぐために日常生活を制限することは難しいでしょう。しかし、意識することで骨折をなるべく防ぐことはできます。時間にゆとりを持って行動する・足元がフラフラになるほどお酒を飲まない・転倒しないよう滑り止めつきの靴を履くなど、ちょっとした心がけ次第で十分予防につながります。また粉砕骨折の状況によっては一刻を争うものもあるため、転倒しても腫れが引かない・痛みが治まらない場合は速やかに整形外科を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

骨がバラバラに砕ける粉砕骨折は、骨折の中でも複雑な症状です。しかし骨には再生能力があるため、たとえバラバラになったとしても時間をかけて元に戻ります。

そのためには適切な治療を受けることが重要です。適切な治療を受けていれば、適切に骨癒合し元の生活に戻ることができるでしょう。

日常生活で起こり得る骨折を完全に防ぐことは難しいともいえますが、心がけ次第で骨折するリスクは下げられます。

時間に余裕を持ち、体に負担をかけないように日々を過ごすようにしましょう。

