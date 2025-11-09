Snow Man向井康二の『non-no』（ノンノ）12月号の撮影風景が収められたリール動画が、自身の公式インスタグラムに投稿された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「もう最高にかわいくてかっこよくて全部好き」

公開されたのは、全7スタイルが堪能できるファン垂涎の撮影風景の数々。スタイルのよさが際立つコート姿、知的な魅力で迫るメガネショット、そして無邪気な魅力が溢れるマフラー着用カットなど、まさに何を着てもサマになる向井康二のフォトジェニックな魅力が満載だ。

「もう最高にかわいくてかっこよくて全部好き」というコメントに集約されるグラビアは、コーデも表情も多彩。「康二くんなら何着ても最高で最強」「冬の康二くん破壊力鬼えぐいです…心臓もたん」「どの表情も完璧で神」「眼鏡外すしたときのお顔でやられました」「ときどき無邪気な康二くんが登場してて幸です」「こんなに見せてくれるんですか!?」といった声が多数書き込まれている。

なお、『non-no』12月号の特別版では、向井康二が表紙にも登場。もちろん表紙カットの撮影シーンも捉えられている。

瞬発的に披露されるおちゃらけポーズに加えて、動画を撮影しているカメラにわちゃわちゃと絡んでくる向井ならではのシーンも、動画の大きな見どころだ。

ところで、ファッションシューティングを中心とした向井康二のリール動画のシリーズは、センスのいい選曲でもおなじみだが、今回はDROPLIKEAIの「Vintage Gallery」をフィーチャー。渋い！