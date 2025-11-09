◾️ベストアルバム『BE:ST』

2025年10月29日（水）リリース

レーベル：B-ME

特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/

予約・購入：https://BEFIRST.lnk.to/BEST

配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEST_STRDL

◆CD収録内容（全品番共通）CD_01 Mood1.Shining One (Re-recorded)2.Bye-Good-Bye日本テレビ系「ZIP!」朝ドラマ 「サヨウナラのその前に Fantastic 31 Days」主題歌UHA味覚糖「カヌレット」CMソング3.Be Free4.Message5.Smile AgainANESSA Global Campaign Song6.Grow Upユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング7.Glorious第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌8.BlissfulNTTドコモ“ahamo”CMソング9.SailingTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌10.夢中フジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌11.空第92回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（Ｎコン2025）“中学校の部”課題曲 /NHK みんなのうた（2025年6月〜7月放送）12.Secret Garden2025年 ユニリーバキャンペーンソング13.I Want You BackBonus Track14.Smile Again - From THE FIRST TAKE15.Bye-Good-Bye - From THE FIRST TAKECD_02 Banger1.Gifted.2.Brave Generation「JFL presents FOR THE NEXT 2022」 オリジナルテーマソング3.Betrayal Game読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ 「探偵が早すぎる〜春のトリック返し祭り〜」主題歌4.Move On5.Scream6.BF is…7.Milli-Billi8.Boom Boom Back日本テレビ系 「スッキリ」3月エンディングテーマUHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング9.Salviaアニメ『範馬刃牙』地上最強の親子喧嘩編EDテーマ10.Mainstream11.Masterplan12.Slogan13.Spacecraft14.GRIT15.Stare In WonderTVアニメ「ワンダンス」オープニング主題歌16.Stay Strong映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』主題歌Bonus Track17.Gifted. -Orchestra ver.-◆形態/品番/価格○【AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定品番 : AVCD-63779〜81価格 : \5,060（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX01.Intro02.Shining One (BANVOX EDIT)03.Move On (BANVOX EDIT)04.Spacecraft05.Betrayal Game06.Bye-Good-Bye (BANVOX EDIT)07.Stare In Wonder08.Sailing (BANVOX EDIT)09.Set Sail (BANVOX EDIT)10.Be Free11.Brave Generation (BANVOX EDIT)12.Slogan13.Masterplan14.Scream (BANVOX EDIT)15.Smile Again16.Message17.Kick Start (BANVOX EDIT)18.Gifted.19.Mainstream20.BF is…21.Boom Boom Back (BANVOX EDIT)22.Secret Garden (BANVOX EDIT)23.Milli-Billi (BANVOX EDIT)24.GRIT25.Blissful26.Guilty27.Salvia28.夢中29.Glorious (BANVOX EDIT)30.空 (BANVOX BRASS EDIT)○【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤品番 : AVCD-63782〜3/B価格 : \7,700（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード○【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤品番 : AVCD-63784〜5/B価格 : \7,700（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード・映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York1.Mainstream2.Spacecraft3.Brave Generation4.Boom Boom Back5.Milli-Billi6.Grow Up7.Softly8.SOS9.Spin!10.Masterplan11.Scream12.Don’t Wake Me Up13.GRIT14.Shining One15.Sailing16.Bye-Good-Bye17.Blissful○【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】MV盤品番 : AVCD-63786〜7/B価格 : \7,700（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード○【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤品番 : AVCD-63788〜9/B価格 : \7,700（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB （全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード・映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）Mood1.Shining One -Music Video-2.Bye-Good-Bye -Music Video-3.Message -Music Video-4.Smile Again -Music Video-5.Glorious -Special Movie-6.Blissful -Music Video-7.Sailing -Music Video-8.夢中 -Recording Video-9.空 -Music Video-10.Secret Garden -Music Video-11.I Want You Back -Music Video-Bonus Track12.Smile Again -From THE FIRST TAKE13.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKEBanger14.Gifted. -Music Video-15.Betrayal Game -Music Video-16.Scream -Music Video-17.Milli-Billi -Special Dance Performance-18.Boom Boom Back -Music Video-19.Mainstream -Music Video-20.Masterplan -Music Video-21.Spacecraft -Music Video-22.GRIT -Music Video-23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-Bonus Track24.Gifted. -Orchestra ver.-○【AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-63792〜3/B〜E価格 : \18,700（税込）仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様特典(封入) : フォトブック○【AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-63794〜5/B〜E価格 : \18,700（税込）仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様特典(封入) : フォトブック・映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）▼Music VideoMood1.Shining One -Music Video-2.Bye-Good-Bye -Music Video-3.Message -Music Video-4.Smile Again -Music Video-5.Glorious -Special Movie-6.Blissful -Music Video-7.Sailing -Music Video-8.夢中 -Recording Video-9.空 -Music Video-10.Secret Garden -Music Video-11.I Want You Back -Music Video-Bonus Track12.Smile Again -From THE FIRST TAKE13.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKEBanger14.Gifted. -Music Video-15.Betrayal Game -Music Video-16.Scream -Music Video-17.Milli-Billi -Special Dance Performance-18.Boom Boom Back -Music Video-19.Mainstream -Music Video-20.Masterplan -Music Video-21.Spacecraft -Music Video-22.GRIT -Music Video-23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-Bonus Track24.Gifted. -Orchestra ver.-▼LIVEBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York1.Mainstream2.Spacecraft3.Brave Generation4.Boom Boom Back5.Milli-Billi6.Grow Up7.Softly8.SOS9.Spin!10.Masterplan11.Scream12.Don’t Wake Me Up13.GRIT14.Shining One15.Sailing16.Bye-Good-Bye17.Blissful▼Behind The Scenes・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-・I Want You Back -Behind The Scenes-・Stare In Wonder -Special Dance Performance Behind The Scenes-▼“BE:ST” LIVESelected by BESTY1.Slogan 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”2025.1.9 in TOKYO DOME】2.Grateful Pain 【BMSG FES’22】3.Gifted. 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】4.Salvia 【BMSG FES’23】5.Message 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】6.Blissful 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”2025.1.9 in TOKYO DOME】7.Scream 【BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ″Mainstream″ 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium】8.Kick Start 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】9.BF is… 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】10.To The First 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】○【特殊商品(スマプラ対応)】初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ※販売期間：終了品番 : AVZ1-63796〜8POS : 498806463796/6価格 : \8,360（税込）仕様 : デジパック特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱 : オリジナルグッズ「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！◆応募抽選特典シリアル内容8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。A賞：W購入者限定上映会1 ※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）日程 2026年2月28日（土）B賞：W購入者限定上映会2 ※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）日程 2026年3月1日（日）C賞：直筆サイン入りアナログサイズカードD賞：クリアファイル▼応募期間2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/