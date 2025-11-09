J2首位の水戸ホーリーホックが9日、リーグ第36節で4位のRB大宮アルディージャ戦に臨むも0-2で敗戦。クラブ初のJ1昇格を決められませんでした。

水戸は今季、開幕から8戦で2勝3敗3分とスタートダッシュに失敗。しかしその後は復調し8連勝するなど首位に躍り出ます。

その後、首位をキープし、2位のV・ファーレン長崎に一時はトップの座を譲るも再びリーグ終盤で首位に立ち、この日を迎えました。

J1自動昇格は2位まで、昇格プレーオフ圏内は6位まで。リーグ戦は残り3試合、水戸はこの試合に勝利し、3位千葉が引き分け以下で、悲願の1部初昇格が決定します。

試合は雨が降る中キックオフ。前半は互いに一進一退の攻防が続きます。途中、観客の救護対応により試合が中断するなど、試合の流れがなかなかつかめず、前半アディショナルタイムにはゴール前の混戦で危機を迎えますが堅い守備で切り抜けます。

後半も互いに一歩も引かず締まった守備で拮抗。しかし水戸は後半32分に相手CKから大宮のFW杉本健勇選手にヘディングシュートを決められ劣勢に立たされます。すると後半42分にもCKから杉本選手に右足で合わせられ失点。そのまま0-2で敗れました。

水戸は敗れたものの首位はキープ。次節勝利すれば、自動昇格圏内の2位以上が確定します。残り2試合、J1昇格を巡る戦いが注目されます。