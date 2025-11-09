農業ゲームをしたり、スポットの撮影などをゲーム感覚で楽しんだりしながら、食品やポイントがもらえる特典付きアプリの利用が広がっている。

物価高が長く続く中、食費などの支出を少しでも抑え、家計の足しにしたいという意識があるようだ。（井上大輔）

仮想の農園で作物収穫→本物が届く

「ゲームをするだけで野菜がもらえるなんて驚きです」。１０月上旬、埼玉県上尾市の仙北つばささん（３２）は、自宅に届いたミニトマトを手に笑顔を見せた。

利用したのは、スマホアプリ「カウシェ」。仮想の農園「カウシェファーム」で、作物を育てて収穫するゲームをするだけで実物がもらえる。これまでタマネギ（１・５キロ）、ミニトマト（４００グラム）などを実質無料で手に入れた。

通販事業を手がけるカウシェ（東京）は２年前、「物価高でも日常に楽しさを提供したい」と、通販アプリにカウシェファームの機能を実装した。収穫した人に贈られる無料クーポンを通販ページで利用して作物を手に入れる。

対象の作物は、タマネギやミニトマト、米など６種類で、一度に育てられるのは１種類のみ。時間経過や広告動画の視聴などといった条件でたまる「水」を与えて育てる。毎日水を与えていれば、１〜２か月ほどで収穫ができる。

仙北さんの夫や母親、友人らもそれぞれ作物を育てており、お互いに農園の水やりを手伝うこともできる。「収穫した時の達成感も味わえて楽しい」と話す。

地図に使う写真投稿→ポイント取得

デジタル地図を手がけるジオテクノロジーズ（東京）のアプリ「ジオクエ」は、募集されている建物などを撮影して投稿すると、アマゾンギフト券などに交換可能なポイントを獲得できる。

特定の場所の建物や道路標識、キャンプ場、身の回りの紅葉状況など募集される写真は多岐にわたる。道路標識や駐車場などの写真は、同社が提供するデジタル地図に活用される。

利用する都内の男性（２８）は「対象を探す楽しさがあり、毎日通勤ルートを変えて歩くようにしている」と話す。

依頼を基に募集するケースもあり、「鳥の巣がある電柱」の写真は依頼元の電力子会社が保守点検の業務に活用した。

ジオテクノロジーズの古口裕康さんは「本来ならお金も時間もかかる作業が効率的になる。参加者がポイントをためながら楽しくできて、社会貢献にもなる点が受けているのでは」と話す。

楽天グループ（東京）が提供する「楽天ヘルスケア」は、１日の歩数が５０００歩を超えると、翌日に楽天ポイントが当たる「くじ引き」に参加できるなど、健康とゲーム性をかけ合わせたアプリだ。

７日連続で５０００歩を達成すれば、最大４回までくじを引ける上に、健康診断の結果や毎日の食事を登録すると、くじを引く回数が増える。アプリの月間利用者は約９０万人に上るという。同社の担当者は「楽しみながら健康管理を実践してほしい」と話す。

帝国データバンクの調査では、国内の主要食品メーカー１９５社の２０２５年の飲食料品の値上げは２万５８０品目に上る見通しで、家計に負担が重くのしかかる。

明治安田総合研究所エコノミストの木村彩月さんは「物価高が続き、節約疲れを感じている消費者は多い。物価高騰に終わりが見えないからこそ、ちょっとした楽しみを見いだそうとする動きもあり、ゲーム感覚で楽しく取り組めるサービスの需要が高まっているのでは」と話す。