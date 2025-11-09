早乙女太一『劇団朱雀』3年ぶりに上演決定 浜中文一、喜矢武豊も出演！
早乙女太一が2代目座長座として率いる『劇団朱雀』の次回公演が、2026年に東京・大阪・福岡と3都市で上演されることが決定。早乙女太一＆友貴のほか、浜中文一、喜矢武豊らの出演が発表された。
【動画】早乙女太一、鋭い視線がクールな撮りおろしショット
2023年5月に劇団としての活動が最後となっていた『劇団朱雀』。2026年に待望の次回公演が決定。
座長の早乙女太一をはじめ、早乙女友貴、須賀健太（東京・大阪のみ）、浜中文一、喜矢武豊、富岡晃一郎、久保田創、岩崎祐也、安田桃太郎、熊倉功、益川和久、高岩芯泰、西野名菜、NanaCo、Mai Watanabe、Yui Watanabe、Kurumi Shiina、Lena、鈴花奈々、葵陽之介が出演。3年ぶりとなる本公演を色鮮やかに、熱く、そして烈火の如く盛り上げる。
チケット一般発売は、2026年2月7日。一般発売の前にFC先行などの実施を予定している。
『劇団朱雀』は、東京・サンシャイン劇場にて2026年4月10日〜26日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて同年4月29日〜5月10日、福岡・キャナルシティ劇場にて同年5月13〜17日上演。
