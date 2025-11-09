ブラッド・ピット＆ジェニファー・アニストン元夫妻の近況 仲良しリース・ウィザースプーンが明かす
2000年代はじめに結婚していたブラッド・ピット＆ジェニファー・アニストン元夫妻。ジェニファーと仲の良いリース・ウィザースプーンが、2人の今の状態について珍しく語った。
【写真】ジェニファー・アニストン、催眠術師の恋人との関係を公表
PageSixによると、ポッドキャスト『Armchair Expert（原題）』に出演したリースが、「彼女は皆が思っているように、古いことにこだわるような人じゃない。古いものにしがみついたりしないの」とコメント。ホストのダックス・シェパードが、「ブラッド・ピットに恋焦がれている訳はない」と指摘すると、リースも同意したそうだ。
そして「ところで、50歳の誕生日には、ティーン時代の友人や、20代の頃の友人、彼女の家で働いていた人や、元夫と元恋人が全員参加した。彼女の人柄のすばらしさを示す最大の証拠だと思う」と続け、「彼女は本当に信念のある人」と称賛したという。
ジェニファーとブラッドは、2000年に結婚し、美男美女カップルとして人気を博したものの、2005年に離婚が成立した。彼女はその後、ヴィンス・ヴォーンやジョン・メイヤーらとの交際を経て、ジャスティン・セローと結婚＆離婚を経験。今夏から、催眠術師のジム・カーティスと交際が囁かれていたが、先日ついに関係を公表。彼の誕生日をインスタグラムで祝い、「ハッピーバースデー、マイラブ。大切な人」と綴っていた。
