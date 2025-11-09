国立競技場でパフォーマンスした（左から）REINA、MINA、LINA、NANA、Gorie、小川桜花、菱田未渚美、山口綺羅、隅谷百花、鶴屋美咲、増田來亜、小田柚葉

　４人組ダンス＆ボーカルグループ「ＭＡＸ」「Ｇｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）×Ｇｏｒｉｅ」が９日、東京・国立競技場でスペシャルライブを開催した。

　同所で行われたサッカーＪ１のＦＣ町田ゼルビア対ＦＣ東京戦の試合前に登場したＧｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）×Ｇｏｒｉｅは「桃色片想い　ｆｅａｔ．　Ｇｏｒｉｅ」「ＰＥＣＯＲＩ　ＮＩＧＨＴ」の２曲をパフォーマンス。山口綺羅（きら）は「国立競技場という大きなステージでパフォーマンスさせていただくことがうれしいです」と声を弾ませ、Ｇｒｉｅは「とにかく年齢的に筋を伸ばさないこと、肉離れをしないことに集中しました」と笑いを誘った。

　ハーフタイムに登場したＭＡＸは「ＧＥＴ　ＭＹ　ＬＯＶＥ！」「ＴＯＲＡ　ＴＯＲＡ　ＴＯＲＡ」「Ｒｉｄｅ　ｏｎ　ｔｉｍｅ」の３曲を披露し、ＮＡＮＡは「思っていた以上に広かった」と目を丸くした。試合も観戦し、昨年からママさんサッカーを始めたというＲＥＩＮＡは「私たちはパスがちゃんと通らないんですよ。（プロの技を）研究してチームに持ち帰ろうかなと思います」と笑っていた。