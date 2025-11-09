４人組ダンス＆ボーカルグループ「ＭＡＸ」「Ｇｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）×Ｇｏｒｉｅ」が９日、東京・国立競技場でスペシャルライブを開催した。

同所で行われたサッカーＪ１のＦＣ町田ゼルビア対ＦＣ東京戦の試合前に登場したＧｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）×Ｇｏｒｉｅは「桃色片想い ｆｅａｔ． Ｇｏｒｉｅ」「ＰＥＣＯＲＩ ＮＩＧＨＴ」の２曲をパフォーマンス。山口綺羅（きら）は「国立競技場という大きなステージでパフォーマンスさせていただくことがうれしいです」と声を弾ませ、Ｇｒｉｅは「とにかく年齢的に筋を伸ばさないこと、肉離れをしないことに集中しました」と笑いを誘った。

ハーフタイムに登場したＭＡＸは「ＧＥＴ ＭＹ ＬＯＶＥ！」「ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ」「Ｒｉｄｅ ｏｎ ｔｉｍｅ」の３曲を披露し、ＮＡＮＡは「思っていた以上に広かった」と目を丸くした。試合も観戦し、昨年からママさんサッカーを始めたというＲＥＩＮＡは「私たちはパスがちゃんと通らないんですよ。（プロの技を）研究してチームに持ち帰ろうかなと思います」と笑っていた。