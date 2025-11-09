米記者のインタビューで明かす

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。運命の第7戦、1点ビハインドの9回に起死回生の同点弾を放ったミゲル・ロハス内野手はFAとなったが、残留を熱望している。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は日本時間9日、自身のXを更新し、ロハスへのインタビュー動画を公開した。

「ミゲル、あなたもドジャースでしかキャリアを続けないつもりですか？」と問われると、FAとなった36歳は残留を熱望した。

「ドジャースに戻ってプレーしたい。特にワールドシリーズで起こったことを考えると、俺たちは一緒に3連覇するチャンスに値すると思っている。いつも言っていることだが、それが俺の一番のモチベーションなんだ」

心を突き動かされるのは、契約金額や内容ではないという。「お金を稼ぐとか、いい契約を結ぶとか、そういうことじゃない。この中心メンバーをもう1年維持して、3連覇のチャンスを掴むこと。それが今の俺にとって最大のモチベーションだ。契約を勝ち取るとか、もっと高額な報酬で他のチームでプレーできると証明するとか、そういうことじゃないんだ」と力説した。

その上で「少なくとも中心メンバー、そして長年ここにいるメンバーは、チームに残る機会を得るに値すると思う」と続けた。

ロハスはWS第7戦の同点本塁打直後、大谷翔平から「ミギー、君は引退できない。あと10年僕とプレーするんだ」と言葉をかけられたことも明かしている。



