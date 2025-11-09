NHK杯エキシビジョン

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯最終日の9日、大阪・東和薬品RACTABドームでエキシビジョンが行われた。国際スケート連盟（ISU）は、女子で4度目の優勝を果たした坂本花織（シスメックス）の渾身の自撮りショットを公開。ファンから歓喜の声が上がった。

左手でピースし、満面の笑みを浮かべた坂本。その後ろにはエキシビジョン出演スケーターに加え、どーもくん、うさじい、たーちゃんの姿もある。

ISUが公式Xで公開したのは、坂本渾身の自撮りショット。X上のファンからも歓喜の声が続出した。

「ベストな画角！ かおちゃんホントいつもいい仕事してはる」

「早速…うさじい間に合ってよかったね」

「公式さん！仕事が早い！」

「フィナーレセルフィー上がるのはやいありがたい〜〜」

「最高の三日間をありがとうございました」

坂本は今季限りでの現役引退を表明。自身にとって最後となるNHK杯は今季世界最高となる合計227.18点で圧勝。優勝4度は浅田真央に並ぶ歴代2位タイとなった。



（THE ANSWER編集部）