坂本花織、ラストNHK杯で渾身自撮りショット 即座に共有「ベストな画角」「仕事早い！」SNS喝采
NHK杯エキシビジョン
フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯最終日の9日、大阪・東和薬品RACTABドームでエキシビジョンが行われた。国際スケート連盟（ISU）は、女子で4度目の優勝を果たした坂本花織（シスメックス）の渾身の自撮りショットを公開。ファンから歓喜の声が上がった。
左手でピースし、満面の笑みを浮かべた坂本。その後ろにはエキシビジョン出演スケーターに加え、どーもくん、うさじい、たーちゃんの姿もある。
ISUが公式Xで公開したのは、坂本渾身の自撮りショット。X上のファンからも歓喜の声が続出した。
「ベストな画角！ かおちゃんホントいつもいい仕事してはる」
「早速…うさじい間に合ってよかったね」
「公式さん！仕事が早い！」
「フィナーレセルフィー上がるのはやいありがたい〜〜」
「最高の三日間をありがとうございました」
坂本は今季限りでの現役引退を表明。自身にとって最後となるNHK杯は今季世界最高となる合計227.18点で圧勝。優勝4度は浅田真央に並ぶ歴代2位タイとなった。
（THE ANSWER編集部）