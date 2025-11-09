日本相撲協会が公式Xで公開

大相撲九州場所（十一月場所）は9日、福岡国際センターで初日を迎えた。日本相撲協会は公式Xに、1日付で現役を引退した元小結の初々しい親方姿を公開。ファンからは「想像以上にカッコイイ」「顔キレイすぎるだろ」などの声が上がった。

ネクタイを締め、日本相撲協会のジャンパーを着ている。胸には「元遠藤 北陣」と書かれたバッジ。同協会は九州場所初日の9日、公式Xに「引退後、親方として本日初業務。元 遠藤の北陣親方」として1枚の写真を投稿した。

日大4年時にアマチュア横綱に輝き、2013年春場所に幕下10枚目格付け出しで初土俵を踏んだ。

大きな期待が寄せられたが、度重なる故障も響き、最近は9月の秋場所まで2場所連続で全休。そして、引退を決断していた。

端正なマスクでも知られる元小結の最新の姿に、X上のファンも騒然となった。

「顔キレイすぎるだろ どこのエステ行っとるんよ」

「北陣親方姿 嬉しいような寂しいような泣けちゃうけど、花道の奥にまたお姿が見られるのを楽しみにしています」

「素敵な協会ジャンパー姿で、朝から涙でました」

「もう痩せてはる4L？」

「気のせいか顔つきも穏やかに見える」

「凛々しい」

「今までで一番衝撃を受けた初業務姿だわ」

今後は追手風部屋付き親方として後進の指導にあたる。



（THE ANSWER編集部）