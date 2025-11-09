残り2試合で勝ち点差が8に広がった

横浜FCのJ2降格が11月9日に決定した。

17位の横浜F・マリノスが京都サンガF.C.に勝利して勝ち点を「40」に伸ばし、横浜FCとの勝ち点差が8に広がった。残り2試合での逆転ができなくなり、横浜FCの18位以下が確定した。

横浜FCは昨季、J2リーグ2位で清水エスパルスとともにJ1昇格を決定。今季は第9節まで11位に位置するも、そこから失速。6月に入ると第19節の浦和レッズ戦から連敗が続き、7月23日に四方田修平監督の解任を発表。後任として三浦文丈コーチが就任して再スタートを切った。

三浦監督に変わってからは、8日の鹿島アントラーズ戦まで12試合3勝5分4敗という成績を残したが、ライバルの横浜FMも大島秀夫監督の下で勝ち点を上積みし、差を縮められず。8日の試合で鹿島アントラーズに敗れて2連敗となった横浜FCに対して、横浜FMは京都に勝利して3連勝となった。

三浦監督は8日の鹿島戦後に「本当にこればっかりは他力になるので、明日の結果を受け入れるしかない。もちろんまだ諦めてないです」と話していたが、アルビレックス新潟、湘南ベルマーレに次ぐ、降格3チーム目となった。（FOOTBALL ZONE編集部）