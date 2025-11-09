侍ジャパン強化合宿3日目の8日、練習後には代表に合流した巨人・岡本和真選手が取材に応じました。

WBC以来となる日本代表のユニホームに袖を通した岡本選手は、合流初日の練習を終え、「緊張しましたし、疲れました」とコメント。

チームメートとのコミュニケーションでは「今年僕はケガをしてて交流戦出場していないですし、パ・リーグの選手とかグラウンドで話す機会がなかったんですけど、野村勇とか同学年なんですけどしゃべったことなくて、しゃべるとすごく面白かったです」と語りました。

シーズン中とは異なり、ピッチクロックによる時間制限がある中での打席には、「少し気持ち急ぎ目にやってみたりとか、普段とは気持ち的に焦っちゃうかな。あまりわからないです」とコメント。守備時の拡大ベースには「言われてみれば大きいくらい」と気にしない様子でした。

今季は5月の阪神戦で負傷し、およそ3か月の間、1軍から離脱。それでも、復帰後の9、10月にはセ・リーグの打者部門で月間MVPに輝きました。「選んでもらったからには全力で頑張りたい。僕自身、今年はケガして全然試合にも出られなかった。こういう機会をいただいてすごくありがたいなと思っている」と代表活動に意気込みました。