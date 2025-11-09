2011年の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを獲得し、「仮面ライダー鎧武/ガイム」（2013～14年）で主演するなどした俳優の佐野岳(33)の双子の弟で、プロサッカー選手の渓(33)が9日までに自身のインスタグラムを更新。2年越しの念願だった結婚式を挙げたことを明かした。



「私ごとではありますが2年半越しに結婚式を挙げました」と切り出し、「毎年海外を転々と渡り歩いている身からすると、日本に半年以上滞在できる事が無く、この長期帰国の機会に思い切って念願の式を挙げました」と報告。



続けて「式に参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。この機会に懐かしの友達やお世話になっている方々にお会いでき、とても嬉しく思っております また呼べる人数も限られており、お声かけできなかった方々申し訳ありません。両親をはじめ、妻のパパママにも感謝を伝えることもでき、人生に一度の妻の花嫁姿を見る事ができたので本当にやって良かったなと思ってます。僕と妻らしい、ゲストの方々と距離感の近い賑やかでありながら心温まる結婚式になり感無量です!!新婦よりも新郎のほうが号泣するといった珍しい式になりました」と感謝をつづり、「今後とも皆様、私たち夫婦をあたたかく見守っていただければと思います。どうぞ引き続きよろしくお願い致します」と結んだ。



この投稿にファンからは「おめでとうございます!!」「同じ顔が2つあるー」「ずっと幸せでね!」といった声が寄せられている。



佐野渓は大学卒業後、一般企業へ就職した後、サッカー選手に挑戦。マルタやインドネシアのプロリーグを経て、現在はタイのカーンチャナブリー・パワーFCに所属している。



