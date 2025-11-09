グリップも通気も、快適さも。進化したデイリートレーナー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
部活にも街にもフィット。薄底×軽量の万能スニーカー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、ランニングからトレーニング、部活動や日常使いまで幅広く対応するデイリートレーナーだ。
弾力性と耐久性に優れた「DYNASOFTミッドソール」を採用し、足への衝撃をしっかり吸収。前後左右の動きに対応するフルレングスのラバーアウトソールが、あらゆる動作に安定したグリップ力を発揮する。
アッパーには縫い目のないノーソー構造を採用し、フィット感と通気性を高めることで、長時間の着用でも快適な履き心地を実現している。
約240グラムの軽量設計ながら、部活動やデイリーユースに耐えるタフな構造を備え、20ミリメートル以下の薄底仕様で地面との一体感も得られるアイテムだ。
