ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

部活にも街にもフィット。薄底×軽量の万能スニーカー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


ニューバランスのスニーカーは、ランニングからトレーニング、部活動や日常使いまで幅広く対応するデイリートレーナーだ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


弾力性と耐久性に優れた「DYNASOFTミッドソール」を採用し、足への衝撃をしっかり吸収。前後左右の動きに対応するフルレングスのラバーアウトソールが、あらゆる動作に安定したグリップ力を発揮する。

→【アイテム詳細を見る】

3


アッパーには縫い目のないノーソー構造を採用し、フィット感と通気性を高めることで、長時間の着用でも快適な履き心地を実現している。

→【アイテム詳細を見る】

4


約240グラムの軽量設計ながら、部活動やデイリーユースに耐えるタフな構造を備え、20ミリメートル以下の薄底仕様で地面との一体感も得られるアイテムだ。