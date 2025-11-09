初心者マークの車に“あおり運転”してきた軽トラックの末路。フロントガラスに“黄色い紙”が貼られていて…――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年10月11日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険は『2024年あおり運転実態調査』を実施。あおり運転をされたことがあるドライバーの割合は72.5％であった。昨年の53.5％よりも大幅に上昇し、この半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、免許取り立ての2人が経験したあおり運転のエピソードを紹介する。
◆スピードを上げても後ろに張りついてくる“軽トラック”
桜田大樹さん（仮名・20代）は免許を取って間もないころ、学校の友人とドライブに出かけることが増えていたそうだ。
授業が終了したある日、桜田さんは友人2人と一緒にショッピングモールへ向かっていたという。
「車内は和やかな雰囲気で、みんなで笑いながらドライブを楽しんでいたんです」
しかし細道を走っていると、後方から1台の軽トラックが急接近してきた。特に気にしていなかったのだが、軽トラックは明らかに桜田さんの車をあおりはじめた。
「うわ！ 何やねん」「ほんまにヤバいやろ」と、助手席の友人は不安そうにサイドミラーを確認する。
「私は免許を取ったばかりで運転に自信がありませんでした。こんな状況は初めてで、かなり焦っていました」
桜田さんは、少しスピードを上げて距離を取ろうとしたが、軽トラックはさらに加速し完全に車に張りついてきたという。
◆“さすがに危険すぎる”と判断し…
車内は不穏な空気に包まれ、“さすがに危険すぎる”と判断した桜田さん。軽トラックを先に行かせることにした。ハザードランプを点滅させながら車を寄せると……。
「軽トラックはさらに加速して私たちの車を追い越して行きました。運転手は、私たちを睨みながら猛スピードで先へと消えていったんです」
桜田さんと友人たちは安堵したものの、気分は最悪。「なんやあいつ」「あんなやつ、車の運転すんな」などと、愚痴りながら車を走らせることになってしまった。しばらく走り大通りに出た瞬間、猛スピードで走り去ったはずの軽トラックが止まっていたそうだ。
「友人に『あれ、さっきの車やん』と言われ、私も目を向けました。どうやら軽トラックは配達のためなのか、道路の端に車を止めたようでした。車内には誰もいなかったので」
そして、桜田さんはフロントガラスに貼られていた“黄色い紙”に気づいたという。
「よく見ると“駐車違反”の切符が貼ってあったんです。私も友人も笑いを抑えきれず、車内は平穏な空気になりました。私は心の中で、『これで、あの運転手も痛い目に遭ったな』と思い、ガッツポーズをしました」
トラック運転手の結末は、桜田さんたちにとって本当にスカッとした瞬間だった。その後、無事にショッピングモールに到着し買い物を楽しんだそうだ。
◆「あおり運転なんてされるはずがない」と思い込んでいた
「まだ初心者マークをつけて走っていたころ、事故を起こさないようにと、今よりも走るスピードも曲がる速度も遅かったかもしれません」
西田美奈子さん（仮名・20代）は免許取り立てで、その日も速度を落として走っていた。そして、信号待ちの十字路に差しかかり、一時停止していたときにあおり運転に遭遇したという。
「赤信号で、車がいないタイミングを見て合流したつもりだったのですが、1台の車が数百メートル離れたところから猛スピードで近づいてきました。車をブンブンいわせて私の真後ろにぴったりとくっついてきたんです」
