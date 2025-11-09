おかやまマラソンが行われ全国から参加した約1万6000人のランナーが岡山路を駆け抜けました。

【写真を見る】ロングコートダディや見取り図リリーさんも沿道から声援 約1万6,000人が岡山路を駆け抜けた【おかやまマラソン2025】

午前8時45分、号砲が鳴ると、約1万6000人のランナーが一斉に市街地に飛び出していきました。

スタート時の天候は雨、気温は14.5度。大会には、高梁市出身の東京ホテイソンのたけるさん、スペシャルアンバサダーの有森裕子さん、見取り図のリリーさんらが参加し、大会を盛り上げました。

キングオブコント2025優勝のロングコートダディも

沿道からは、ロングコートダディがランナーに声援を送りました。



（ロングコートダディ 堂前透さん）

「がんばって」

（ロングコートダディ 兎さん）

「よくがんばった。あと2キロだ」

雨の中、懸命に走る参加者をシャインマスカットやご当地ラーメンなどおかやまマラソン名物のおもてなし給食で後押し。

フルマラソンを1位でフィニッシュしたのは岡山商科大学附属高校職員の豊田紘大さんでした。