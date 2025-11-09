お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。その発言を元TOKIOの松岡昌宏（48）からツッコまれる場面があった。

ゲストは「サウナの女神」と呼ばれる女優の清水みさと。お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄の妻で、夫婦そろって芸能界屈指のサウナ―として知られ、そのサウナをきっかけに出会い、22年12月に結婚。16歳差婚でも話題となった。

海外のサウナ事情に話が及ぶ中、清水が「結構面白くて、例えばドイツとかオランダは男女みんな裸で入るんですよ、サウナに。すっぽんぽんで入るんですよ」と話すと、松岡は「ちょっと待てよ。どこ、それ。マジで？ちょっと次、オランダ行こうぜ」と大興奮。

ここで、大吉が「それで普通に賑わってるの？ほら、結局、“ここ混浴ですよ”ってもジジイとババアしかいないみたいな、そういうのばっか見てきたじゃんか」とまさかの毒舌。これには松岡が「どうしたですか？ブラック大吉、今日出ましたね、珍しく」とツッコミ。

大吉は「昭和の思い出話をするとね」と“弁明する”と松岡は「NHK出ない覚悟？」とNHKの“朝の顔”をイジった。

大吉は「いやでも、僕を支えてくれるのはおじいさま、おばあさま。お兄さま、お姉さまです。私は言ってるのは、シニア層だけがやっていて若い人なんかいないっていうのが多いじゃないですか？」と言い換え、笑わせた。