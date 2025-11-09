◇明治安田J1リーグ第36節 横浜Ｍ3−0京都（2025年11月9日 サンガスタジアム）

明治安田J1リーグは9日、第36節の8試合が行われ、17位の横浜F・マリノスが敵地・サンガスタジアムで京都に3−0で勝利した。横浜F・マリノスは残留が決定。オリジナル10のプライドを守った。

大島秀夫監督は「大きなミッションを達成できてホッとしています。同時に、選手、スタッフ、会社の人含め、苦しい時を乗り越えたみんなの頑張りだと思います」と言及。

目に涙をにじませながら「キックオフから終了の笛まで選手が全員で戦った、気持ち、魂を出したゲームだった。戦術よりもそういう気持ちが大きく出た」と語った。

試合は前半35分、適時左サイトでFKを獲得。MFクルークスの正確なクロスにFW谷村が頭で合わせ、貴重な先制点を奪った。

後半27分には敵陣中央でボールを奪うと、左サイドへの展開から最後は途中出場のMF天野が自らのシュートのこぼれ球を押し込み追加点。ベテランが大きな仕事をやってのけた。さらに、後半アデイショナルタイムには、FW植中が決定的な3点目。J1残留を大きく引き寄せた。

1992年のJリーグ発足時の加盟10クラブで、現在までにJ2降格経験がないのは横浜Mと鹿島だけ。そんな名門が、今季は苦しみ抜いた。新監督に招へいした元イングランド代表ヘッドコーチ（HC）のスティーブ・ホーランド氏による新システムが機能せず、開幕から低迷。5月には最下位に転落した。

2度の監督交代という混乱を経て、6月にヘッドコーチから大島氏が監督に昇格。コミュニケーションが活性化され、7月には最下位を脱出した。

9〜10月は身売り騒動にも揺れるなど激動だった1年。それでも、ファンとサポーターの後押しを受けながらクラブ、チーム、スタッフ、選手が一丸となってJ1残留を決めた。