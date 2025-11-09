「サウナの女神」と呼ばれる女優でタレントの清水みさと（33）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。自身にとって特別なサウナを明かす場面があった。

ゲストはお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄の妻で、夫婦そろって芸能界屈指のサウナーとして知られ、そのサウナをきっかけに出会い、22年12月に結婚。16歳差婚でも話題となった。

自身も芸能界屈指のサウーとして知られる松岡昌宏は「選べないかもわかんないですけど、今まで行ったサウナで一番はどこですか？」と質問。清水は「ああ、難しい。これが一番難しい質問ですよね」としつつ、「すっごい難しいんですけど。（居酒屋ロケだということを踏まえて）やっぱり赤ちょうちんのお店ということで、銭湯が凄い好きなので。三軒茶屋にある『駒の湯』っていう銭湯。全然地元じゃないんですけど」と挙げた。

「地元じゃないんですけど、そこまで定期（券）を買って、学生の時からずっと通ってて」と告白。「で、20代前半からずっと通っているんで、私の成長過程を全部見てくださっていて。結婚した時に凄い喜んでくれて。で、結婚の記事、スポーツ新聞みたいなのに載った記事を切り取って、いまだに番台に置いてくれていて」とした。

松岡が「なんか職員室、なんか恩師が…」と指摘すると「そうなんですよ」と清水。「常連の本当おばちゃま、60代、70代のおばちゃんたちが私にいつ会っても渡せるように、貸しロッカーに結婚祝いを入れて、シャンプーとかリンスと一緒に私の結婚祝いを入れて待っててくれて、“あ、来た来た、今渡すわ”みたいな感じで、貸しロッカーから結婚祝いをくれて」と常連さんとの交流エピソードを告白。松岡は「ちょっと涙出るね」と感激していた。