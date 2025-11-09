aespa、東京、大阪の初ドームツアーの開催を発表。2026年も快進撃が止まらず！

現在、日本のアリーナツアー中のaespaが11月8日、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で行われた公演にて、メンバーのMCで今回のツアーの追加公演として新たに東京、大阪の初ドームツアーの開催を発表した。

【写真】カリナ、“変装なし”で福岡の街に出没！

アリーナツアーが全公演即日完売し、チケットの争奪戦となり、aespaのライブを一目見たいという多くのファンの声に応える嬉しいサプライズ発表となった。

(撮影：田中聖太郎)

メンバーの発表を受け、ステージ上のモニターにて日程と会場が映し出さると、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館に集まったファンから大きな歓声と拍手が鳴り響いた。

「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」というツアータイトルで2026年4月11,12日に京セラドーム大阪、4月25,26日に東京ドームで開催する。

(撮影：田中聖太郎)

aespaにとっては2023年、2024年に続く、東京ドーム公演となり、京セラドーム大阪に関しては初の単独公演となる。これまでの東京ドーム公演もソールドアウトしており、今回のドームツアーはこれまで以上に申し込みの殺到が予想される。

なお、昨夜からファンクラブ先行販売の受付がスタートしている。昨年の大ヒットに続き、今年も「Dirty Work」「Rich Man」といったリリースで、韓国のみならず、世界中のミュージックシーンに衝撃を与えてきたaespa。

(撮影：田中聖太郎)

今年も年末に向けて様々な場面で活躍が期待されている中、日本においても現在開催中のアリーナツアー、そして、今回発表になった2026年の初ドームツアーで更なる飛躍を遂げ、aespaの音を象徴する “鉄の味” が日本中を席巻する。

＜ツアー情報＞

2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]

2026年4月11日（土） 京セラドーム大阪 開場16:30 / 開演 18:30

2026年4月12日（日）京セラドーム大阪 開場14:00 / 開演 16:00

2026年4月25日（土）東京ドーム 開場16:00 / 開演 18:00

2026年4月26日（日）東京ドーム 開場14:00 / 開演 16:00

ファンクラブ最速先行/受付期間：2025年11月8日(土)20:00〜11月24日(月・祝)23:59

チケットのお申し込み https://ticket.tickebo.jp/sn/aespa_dome2026_fc

チケット料金：全席指定 \14,800(税込)